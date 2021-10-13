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Здоровье13 октября 2021 9:21

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 15 400 человек

За это время от коронавируса в ЛНР умерли 1 708 пациентов
Роман ПОБЕРЕЖНЮКРоман ПОБЕРЕЖНЮК
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За все время коронавирус в ЛНР выявили у 15 400 человек

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 15 400 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ЛНР выявили у 15 400 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Всего на 09.00 13 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики - 15 400, - говорится в сообщении Минздрава.

Выписано выздоровевших с дважды отрицательным результатом теста на COVID-19 в общей сложности 11 261 человек. За все время от коронавируса в ЛНР умерли 1 708 пациентов.

Для сдерживания распространения коронавирусной инфекции власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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