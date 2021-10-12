Погода в Донецке: 13 октября будет облачно, возможен дождь с грозой

На текущей неделе в Республике прогнозируют кратковременные дожди и температуру воздуха до 18 градусов тепла. Фото: сайт администрации города Донецка

В среду в столице Донецкой Народной Республики установится облачная погода. Ближе к вечеру может пойти дождь c грозой.

Утром температура воздуха за окном составит 9-12 градусов тепла, днем воздух прогреется до 16-19 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743-742 миллиметра ртутного столба.

Что касается всей недели, то синоптики прогнозируют в ДНР кратковременные дожди и температуру воздуха до 18 градусов со знаком плюс.

- В Республике на текущей неделе в отдельные дни ожидаются небольшие дожди. Основной фон температуры воздуха составит ночью 5-10 градусов тепла, днем 13-18 градусов выше ноля, - рассказали в Гидрометцентре.

Напомним, неделей ранее в ДНР сохранялась преимущественно теплая погода без осадков, но с порывистым ветром. Из-за этого было объявлено штормовое предупреждение.

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