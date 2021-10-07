Названы самые популярные имена для новорожденных в ДНР

Стал известен список самых популярных имен для новорожденных в Донецкой Народной Республике. Его сегодня сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

- В третьем квартале 2021 года при государственной регистрации рождения наиболее популярными именами были: Александр, Артем, Максим, Михаил, Матвей, Кирилл, Дмитрий, София, Мария, Милана, Ева, Ксения, Анастасия, Полина, Виктория, - говорится в сообщении Минюста.

По сравнению с прошлогодними данными в этом квартале в топ мужских имен не вошли Даниил, Иван, Илья, женских - Вероника, Елизавета, Дарья и Алина.

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