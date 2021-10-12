В базу «Миротворца» попала 12-летняя девочка из ЛНР

Фаину обвинили в распространении фейков и участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Фото: ЛИЦ

В базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесли персональные данные 12-летней девочки из Луганска Фаины Савенковой. Киевские пропагандисты объявили, что несовершеннолетний ребенок представляет угрозу для национальной безопасности. Об этом сообщили в Луганском информцентре.

Сообщается, что девочку обвинили в распространении фейков и участии «в антиукраинских пропагандистских мероприятиях». Кроме того, ее назвали «жертвой психологического насилия».

Сама Фаина является самым юным членом Союза писателей ЛНР. Ее произведения публиковались в нескольких всероссийских литературных изданиях и были переведены на итальянский, французский, чешский, болгарский и сербский языки.

Юная писательница считает обнародование ее личных данных на сайте «Миротворца» нарушением прав ребенка.

- С этим нужно бороться на всех уровнях, поскольку взрослые люди сознательно подвергают опасности наши жизни, - передает агентство слова девочки.

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