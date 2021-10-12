На очередном раунде переговоров по Донбассу Киев снова «отличился»

Уже более года работу гуманитарной подгруппы не могут разблокировать из-за позиции Украины. Фото: dnronline.su

Сегодня в Минске открылся новый раунд переговоров по Донбассу. Но обсуждение гуманитарных вопросов не состоялось - без объяснения причин украинская сторона ушла от разговора. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР, представитель Республики в гумподгруппе Дарья Морозова.

- Народный депутат Украины Галина Третьякова, участвующая в переговорах от Украины, в очередной раз продемонстрировала некорректное и недипломатичное поведение. Без объективных причин она отключилась от конференции буквально сразу же после начала диалога, - рассказала полпред.

По словам Дарьи Морозовой, почти час участники переговоров, включая координатора от ОБСЕ Шарлотту Реландер, ожидали, пока украинский представитель вернется к разговору. Этого не случилось.

Омбудсмен напомнила, что работа гуманитарной подгруппы заблокирована из-за позиции киевских переговорщиков уже более года.

- После того, как Украина в очередной раз сменила своих переговорщиков, мы не можем добиться подвижек ни по одному из вопросов повестки дня, - заключила она.

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