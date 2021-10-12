Леонид Пасечник: Создание единого экономического и таможенного пространства не означает объединения ЛНР с ДНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Создание единого экономического и таможенного пространства вовсе не означает объединения Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом в интервью российским журналистам заявил Глава ЛНР Леонид Пасечник.

- Об административном объединении республик речи не шло и не идет. Проще говоря, создание единого экономического и таможенного пространства - это не объединение в одну республику. В ЕС же при единых экономических и прочих стандартах не идет речи об объединении Бельгии с Францией. Почему он должен стоять у нас? - спросил он.

По словам Леонида Пасечника, ЛНР и ДНР являются братскими республиками, и их братство скреплено кровью. Он добавил, что сейчас власти занимаются упрощением условий для ведения бизнеса на территориях этих государств.

- Бизнесмены и инвесторы не должны чувствовать разницы в подходах, которые есть у государств ЕврАзЭС и республик Донбасса. Они должны ощущать и использовать те преимущества, которые можем предоставить мы, - объяснил лидер ЛНР.

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