В Донбассе анонсировали строительство двух мощных ЛЭП для подачи электроэнергии из Донецка в Луганск

Одна высоковольтная линия будет отходить от ячейки «Коммунарская № 1», вторая - от «Коммунарская № 2». Фото: Минуглеэнерго ДНР

В Донбассе анонсировали строительство двух мощных линий электропередачи между Донецкой и Луганской Народными Республиками. Их возведение запланировано на следующий год. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

- Одна высоковольтная линия будет отходить от ячейки «Коммунарская № 1», вторая - от «Коммунарской № 2». Они станут дополнительными источниками связи между энергосистемами двух республик и позволят значительно увеличить переток мощности из Донецка в Луганск, - рассказали подробности проекта в ведомстве.

Уточняется, что строительство двух новых ЛЭП находится пока на стадии разработки. А в данный момент в Донецкой Народной Республике завершили масштабную модернизацию на крупном энергетическом объекте - подстанции «Чайкино», где специалисты заменили устаревшие ячейки мощностью 220 кВ и промежуточные опоры, трансформаторы тока, выключатели и автоматику по управлению. На все это понадобилось около полугода.

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