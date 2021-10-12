В ДНР объяснили, почему отопление включено не везде

Из-за большого износа труб происходят локальные аварии на теплосетях Фото: Олег Укладов

В Донецкой Народной Республике стартовал отопительный сезон. На некоторые проблемные моменты, связанные с его началом, указал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Владимир Дубовка.

Комментируя работу главных объектов жизнеобеспечения Республики, он отметил, что водой жители ДНР обеспечены стабильно, перебоев и аварийных ситуаций нет.

- Что касается объектов теплоснабжения, то согласно оперативной сводке, получаемой из городов и районов Республики, в работе находятся 960 котельных. Теплом обеспечены 12278 жилых домов и 1547 объектов социальной сферы, - сообщил чиновник.

Замминистра уточнил, что из-за большого износа жилого фонда происходят локальные аварии на теплосетях. Коммунальщики стараются устранять их как можно оперативнее.

А вот в школах батареи все еще остаются холодными. Но не из-за халатности тепловиков, а по причине вынужденных каникул, объявленных в Республике из-за эпидемии коронавируса. Запуск котельных перенесен на более поздний период - когда учащиеся выйдут с отдыха и сядут за парты.

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