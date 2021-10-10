В Коминтерново восстановили электроснабжение

Электричество восстановлено (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Днем, 10 октября, электроснабжение в селе Коминтерново восстановлено. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

На протяжении полутора месяце Киев игнорировал запросы представительства ДНР в СЦКК на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции, поврежденной украинским обстрелом.

- При содействии и мониторинге ситуации с безопасностью Представительства ДНР в СЦКК, специалистами ГУП «РЭК» в оперативном режиме были завершены ремонтно-восстановительные работы на объектах энергоснабжения в населенном пункте Коминтерново. В 13.10 электроэнергия была подана потребителям населенного пункта, - говорится в сообщении.

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