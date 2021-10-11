В Коминтерново на юге ДНР загорелся жилой дом в результате обстрела 128-й бригады ВСУ

В Коминтерново от попадания гранаты загорелся жилой дом. Фото: МЧС ДНР Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 11 октября, в селе Коминтерново на юге ДНР загорелся жилой дом в результате обстрела со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

- В 18:15 на Мариупольском направлении боевики 128-й отдельной горно-штурмовой бригады под командованием Олега Гончарука вели огонь из РПГ и СПГ в направлении села Коминтерново. Было выпущено четыре гранаты.

В результате произошло возгорание жилого дома по улице Ахматовой, 15. Подразделения МЧС ДНР на месте происшествия предпринимают усилия по ликвидации пожара, - заявили Народной милиции ДНР.

Более подробная информация оперативно уточняется.

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