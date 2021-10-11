Погода в Донецке: 12 октября будет облачно и до +17 градусов

В Донецке будет облачно и относительно тепло Фото: Юрий СОБОЛЕВ

12 октября в Донецке и Донецкой Народной Республике в течение дня будет облачная погода. Местами кратковременный дождь. Температура воздуха утром 7…+10 градусов. Днем – до 17 градусов. Вечером +12…+15 градусов. Восточный ветер будет дуть скоростью от 3 до 7 м/с.

В этот день Православная церковь почитает память преподобного Кириака Отшельника, который в 18 лет стал иноком, а в возрасте 70 лет удалился жить в пустыню. Еще чтят память преподобного Феофана Милостивого, который был родом из сирийского города Газы. В народе дату назвали Феофан Милостивый и Кириак Отшельник. Считалось, если небо звездное, то осень сухой будет. Если поздно вечером или ночью появился туман, заморозков не будет. Если днем ветер усиливается, а к вечеру слабеет, погода будет ясной. Гром в этот день – к бесснежной зиме, восточный ветер – к холодной.

По прогнозам синоптиков 13 октября погода незначительно изменится. Температура ночью 8-9 градусов тепла. Днем + 20 градусов. Без осадков.

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