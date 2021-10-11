Дениса Пушилина в Башкирии наградили орденом генерала Шаймуратова

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров вручил Денису Владимировичу орден генерала Шаймуратова. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин принял участие в праздничных мероприятиях в Уфе в связи с Днем Республики Башкортостан. Глава Башкирии Радий Хабиров вручил Денису Владимировичу орден генерала Шаймуратова. Об этом сообщили в пресс-службе Главы Республики.

- Мы чтим историю и традиции своих героев-защитников. Во время Великой Отечественной войны Башкирская кавалерийская дивизия освобождала, в том числе и Донбасс. Сын башкирского народа, Герой Российской Федерации генерал-майор Минигали Шаймуратов – гордость Донбасса, и мы тоже его считаем своим, - заявил Глава ДНР.

Отмечается, что во время поездки Пушилин не только поздравил жителей с Днем Республики, но и обсудил с руководством региона аспекты сотрудничества.

В ходе визита Пушилин совместно с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым возложил цветы к памятникам национальному герою Башкортостана Салавату Юлаеву и татаро-башкирскому поэту и политическому деятелю Шайхзаде Бабичу.

Напомним, Башкортостан празднует День Республики 11 октября с 1990 года.

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