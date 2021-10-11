В Донецк может приехать группа «Комбинация»: в Республике учрежден День бухгалтера

Работа бухгалтера требует точного подсчета. Фото: МВД ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин установил в Республике профессиональный праздник бухгалтера. Соответствующий указ № 314 сегодня опубликован на официальном сайте руководителя Республики.

Согласно документу, День бухгалтера будет отмечаться ежегодно 18 декабря.

Отметим, что в России День бухгалтера официально на федеральном уровне не установлен, однако некоторые регионы - Волгоградская область, Татарстан или Красноярский край, его учредили по своему усмотрению. Отмечают этот профессиональный праздник тоже в ноябре.

Не исключено, что в Донецке захотят увидеть выступление группы «Комбинация», или кого-то из бывших или нынешних представителей коллектива. Песня «Бухгалтер» в их исполнении стала хитом еще в 90-е годы.

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