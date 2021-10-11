В Донецке к уголовной ответственности привлекли подростков, которые повредили урны в парке «Сокол»

Подростки оторвали урны в парке и стали бросать их на бетонные сооружения. Фото: МВД ДНР

Сотрудники сектора участковых инспекторов Ворошиловского районного отдела полиции Донецка установили группу подростков, которые из хулиганских побуждений повредили урны в парке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Подростки сознались, что осознавали криминальный характер своих действий, совершали преступление умышленно, однако полностью раскаялись в содеянном и признали свою вину, - отметили в МВД Республики.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК ДНР (вандализм, совершенный группой лиц). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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