На ДФС пройдут ремонтные работы. Фото: КП «Вода Донбасса»

12 октября в пяти районах Донецка будет сокращена подача воды. Об этом сегодня сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- По информации ГУП ДНР «Вода Донбасса», по причине проведения ремонтных работ временно будет остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, - говорится в сообщении.

В связи с этим с 9:00 12 октября до окончания работ возможно сокращение подачи холодной воды до 30% в Киевском, Куйбышевском, Кировском, Петровском и частично Ленинском районах города.

Напомним, что Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка и обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Она неоднократно приостановила работу из-за боевых действий и обстрелов ВСУ.

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