Коронавирус в ДНР: За сутки 345 жителей Республики заболели пневмонией

Медики предупреждают об ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ДНР за минувшие сутки исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР – 71575. На лечении – стационарном и амбулаторном - сейчас находятся 10370 жителей. Общее число выписавшихся после излечения – 55819. Летальных случаев – 5386.

Тем временем, обновилась статистика по заболеваниям пневмонией. За прошедшие сутки на лечение поступили еще 345 пациентов, на 38 меньше, чем за предыдущий день. 112 заболевших нуждались в госпитализации. Всего на лечении находятся 4054 пациента с пневмониями, из них 1452 на кислородной поддержке (+90 за сутки).

Также в Минздраве отметили, что с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

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