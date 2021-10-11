В ДНР за пять дней от COVID-19 умерли 353 жителя

В ДНР значительно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В последние недели в ДНР ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ежедневно количество заболевших опасной инфекцией и пневмонией увеличивается на тысячу. Жители умирают десятками.

По официальным данным Минздрава, за пять дней прошлой недели было зафиксировано 353 летальных случая: за пятницу 82 случая, за четверг – 85, за среду – 70, за вторник – 86, за понедельник – 30. Всего в ДНР болеют COVID-19 почти 10500 человек. И еще 4 тысячи – пневмонией.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует соблюдать профилактические меры, а также санитарно-гигиенические рекомендации: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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