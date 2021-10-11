Энергетики полностью восстановили электроснабжение ЛНР

С 8 по 10 октября в ЛНР отключили электроэнергию на время плановых ремонтных работ. Фото: МинУиЭ ДНР

Специалисты Республиканской сетевой компании (РСК) завершили ремонт высоковольтной линии 500 кВ «Шахты-Победа», электроснабжение Республики полностью восстановлено. Об этом сообщили в Министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР.

- Это позволило повысить надежность работы магистральных сетевых объектов, обеспечивающих электроэнергией всю территорию ЛНР, – говорится в сообщении.

Напомним, линия «Шахты-Победа» общей протяженностью около 63,5 км является ключевой энергетической артерией для электроснабжения большого количества предприятий, объектов малого и среднего бизнеса, социальных и бюджетных учреждений, коммунальной инфраструктуры Республики. От стабильного функционирования ВЛ зависит надежность электроснабжения более 700 тысяч бытовых потребителей и тысячи социально значимых объектов.

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