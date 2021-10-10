Погода в Донецке на день: 11 октября температура воздуха прогреется до +15

11 октября температура воздуха прогреется до +15 Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В понедельник, 11 октября, в столице Донецкой Народной Республики будет пасмурная погода. Температура воздуха будет колебаться от шести градусов тепла до +15. Небо не будет ясным.

- В Донецке солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков, - прогнозируют синоптики.

Утром температура воздуха покажет +3 градуса, днем столбик термометра подымется – до +15 градусов, вечером столбик термометра зафиксирует +9 градусов.

Скорость ветра до 3,2 метров в секунду.

Пасмурная погода ожидается и в других городах Донецкой Народной Республики. Температура воздуха также не превысит 15 градусов выше ноля.

Народный прогноз: Погоду в этот день определяли по инею: если утром на дворе много инея - быть сухой, солнечной погоде.

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