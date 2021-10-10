Командование ВСУ активизировало привлечение украинских СМИ в Донбассе. Фото: штаб ООС

Для обвинения Народной милиции Луганской Народной Республики в обострении ситуации и срыве действующих договоренностей командование вооруженных формирований Украины активизировало привлечение украинских средств массовой информации в зону проведения так называемой «операции объединенных сил». Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.

- По данным нашего источника в штабе оперативно - тактической группировки «Север», в зоне ответственности 79 бригады с 8 октября работает группа журналистов «5 канал» под руководством офицеров 74 центра ИПсО по подготовке постановочных материалов об обстрелах со стороны Республики, - говорится в сообщении.

В Народной милиции Луганской Народной Республики добавили, что по уточненной информации разведки ЛНР, украинские пропагандисты отмечены на местах последствий боевых действий 2014-2015 годов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полтора месяца без света из-за обстрелов ВСУ: В Коминтерново восстановили электроснабжение

Киев игнорировал запросы представительства ДНР в СЦКК на предоставление гарантий безопасности для проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции (подробнее)