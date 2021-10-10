Донецкий республиканский молодежный театр отметил 50-летие

Театру - 50 лет. Фото: пресс-служба НС ДНР

50-летний юбилей отметил Донецкий республиканский академический молодежный театр (бывший ТЮЗ), что в Макеевке. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета Донецкой Народной Республики.

- Очень приятно, что в мире многое меняется, в театре многое меняется, появляется новый репертуар, новые постановки, новые, может даже, подходы в искусстве. Но радует и то, что сам театр остался прежним. Я имею ввиду качество постановок – это очень приятная, добрая и светлая атмосфера, - сказал председатель парламента ДНР Владимир Бидевка.

По его словам, приятно осознавать, что когда-то мы здесь были зрителями, а теперь сюда уже приводим наших детей.

- Это самое замечательное в театре, что артисты для многих молодых граждан Республики, да и не только ДНР, двери в театральное искусство были открыты именно здесь, в ТЮЗе, - подчеркнул Бидевка.

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