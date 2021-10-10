Украинская армия продолжает препятствовать ОБСЕ

ВСУ продолжают препятствовать ОБСЕ. Фото: штаб ООС

Украинские вооруженные формирования продолжают препятствовать деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики рассказали об очередном факте блокировки работы беспилотного летательного аппарата наблюдателей.

- В зоне ответственности 79-й бригады в районах Счастья и Дмитровки мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данных районах военной техники, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве Луганской Народной Республики подчеркнули, что эти факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 9 октября.

Напомним, что ВСУ обстреляли Золотое-5, Калиново и Молодежное в ЛНР. Огонь по населенным пунктам велся из различного вооружения.

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