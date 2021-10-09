Погода в Донецке 10 октября: В течение дня будет пасмурно, но без осадков

Облака продержатся на небе недолго - уже к вечеру оно обещает стать ясным и чистым Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Завтра в столице Донецкой Народной Республики будет преобладать по-осеннему пасмурная и ветреная погода. Однако облака продержатся на небе недолго - уже к вечеру оно обещает стать ясным и чистым. Осадков не предвидится, говорят синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +6…+8 градусов тепла, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756-755 миллиметров ртутного столба.

10 октября в народе вспоминают одного из основателей Соловецкого монастыря - преподобного Савватия Соловецкого. Его еще называли Пчеловодом, потому как в этот день заканчивали убирать ульи на зиму. «Пчелиная матка уносит ключики от лета в далекие края», - говорили предки. Если на Савватия послышится гром, то зима обещает быть малоснежной, короткой и достаточно теплой.

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