14 ноября в Донецке выступит Олег Газманов. Фото: официальный сайт певца

В Донецке концерт народного артиста России Олега Газманова состоится в Центре славянской культуры 14 ноября. Об этом ДАН сообщил руководитель концертного агентства «RS» Роман Смотров.

- В рамках всероссийского юбилейного тура «7:0 в мою пользу» 14 ноября в Донецке в Центре славянской культуры в 16.00 состоится концерт народного артиста России Олега Газманова. Певец, поэт, композитор, объединивший своим творчеством несколько поколений, и своими песнями вернет нам ясные дни, - сказал он.

Добавим, что стоимость билетов составит от 1000 до 4200 рублей.

Олег Газманов – советский и российский эстрадный певец, композитор, поэт, актер, продюсер. Он является автором целого ряда хитов, среди которых: «Эскадрон», «Люси», «Морячка», «Мои ясные дни», «Господа офицеры», «Есаул», «Сделано в СССР» и другие. За свои песни Газманов не раз получал престижные премии «Овация» и «Золотой граммофон».

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