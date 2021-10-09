Российский футбольный клуб принял в состав двух молодых игроков из Макеевки

Российские тренеры следят за развитием футбола в республиках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое юных футболистов из города Макеевка перешли играть за российский детский футбольный клуб. Об этом сообщил президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко.

- Воспитанники ФК «Бажановец» 2004 и 2009 годов рождения получили приглашение в детский футбольный клуб из Каменск-Шахтинска Ростовской области. «Строитель» известен тем, что неоднократно побеждал и становился призером региональных и международных турниров. Его выходцы выступали за профессиональные клубы России и стран СНГ, были призерами национальных первенств и кубков, - пояснил руководитель футбольной организации.

По словам Давыденко, российские тренеры постоянно следят за развитием футбола в Донецкой Народной Республике. Так, например, в прошлом году воспитанника Донецкой детско-юношеской спортивной школы они пригласили в академию московского ЦСКА.

Теперь российский футбол будут представлять и макеевские спортсмены.

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