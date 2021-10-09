Из-за отсутствия автостраховки в ДНР оштрафовали более 13 тысяч водителей

В течение дня инспекторы ГАИ выявляют на дорогах до 90 нарушителей правил Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике продолжают штрафовать автомобилистов, которые управляют транспортным средством без оформленной страховки. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей со ссылкой на управление Госавтоинспекции МВД ДНР.

- За отсутствие полиса ОСАГО привлекли к административной ответственности более 13 тысяч водителей, - рассказали сотрудники дорожной полиции.

Инспекторы также уточнили, что в среднем выявляют в течение дня на дорогах до 90 подобных нарушителей правил. Сумма денежного взыскания в каждом таком случае составляет 500 рублей.

Напомним, в ДНР закон об автостраховании был принят 24 мая 2019 года. Выдача страховых полисов началась в августе 2020-го, а первые страховые выплаты были оформлены в октябре. С марта 2021 года сотрудников Госавтоинспекции уполномочили штрафовать владельцев машин за управление транспортом без наличия страховки.

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