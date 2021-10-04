Нарушители противовирусных мер пополнили бюджет ДНР почти на 50 тысяч рублей за неделю

С 24 сентября в ДНР ужесточены противовирусные меры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю полиция оштрафовала почти на 50 тысяч рублей жителей ДНР по факту нарушения противоэпидемического режима. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Республики.

— В период с 27 сентября по 4 октября сотрудники полиции ДНР провели 119 проверок соблюдения карантинных мер на территории Республики среди жителей, находящихся на самоизоляции, и обследовали 460 объектов торговли, предприятий, учреждений и организаций, — говорится в сообщении.

Уточняется, что всего было составлено 326 административных протоколов, вынесено 248 предупреждений, а точная сумма наложенных штрафов составила 49 200 рублей.

Напомним, с 24 сентября в ДНР были ужесточены меры для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Глава Республики Денис Пушилин подписал соответствующее постановление. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 был усилен контроль соблюдения масочного режима и социальной дистанции в общественных местах и на транспорте.

Режим повышенной готовности в ДНР действует с весны 2020 года, но ограничительные меры в зависимости от эпидситуации могут изменять.

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