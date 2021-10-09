До 300 заболевших за день: Минздрав ЛНР заявил о необходимости ужесточить антиковидные меры

Жителей просят не пренебрегать своей безопасностью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот уже две недели, как в Луганской Народной Республике наблюдается существенный рост заболеваемости коронавирусом: медики сообщают о 200 - 300 новых случаев заражения за день. Об этом рассказала министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

- Ежесуточно регистрируем также до 300 случаев новых случаев заболеваемости вирусной пневмонией, когда коронавирусная инфекция не подтверждена, - сообщила она.

Как заявила министр, в связи со сложившейся ситуацией Минздрав намерен ходатайствовать перед чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией об ужесточении противоэпидемических мер и усилении контроля над уже существующими.

- Пока не будет личной сознательности по выполнению санитарно-эпидемических мер, эффекта мы не добьемся. Поэтому соблюдение мер касается и транспорта, и посещения магазинов, любых многолюдных мест, соблюдения социальной дистанции. Это касается соблюдения противоэпидемических мер и в наших учебных заведениях - не везде они выполняются, - подчеркнула руководитель министерства.

Тем временем в Республике ограничили передвижение граждан через пункт пропуска с Украиной до 10 ноября. За это время власти надеются остановить рост заболеваемости COVID-19 и не допустить дальнейшего распространения инфекции внутри страны.

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