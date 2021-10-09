В ЛНР ограничили движение граждан через пункт пропуска с Украиной

Ограничения будут действовать до 10 ноября. Фото: dnr-hotline.ru

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал Указ, которым ограничил передвижение граждан через пункт пропуска «Станица Луганская» до 10 ноября. За это время власти надеются остановить рост инфекционной заболеваемости, который наблюдается в Республике, и не допустить ввоза коронавируса внутрь страны.

Теперь выезд на территорию незалежной будет осуществляться только на основании списков рабочей группы и только по веским причинам, среди которых упоминается необходимость лечения, а также обучения на подконтрольной Украине территории, ухода за родственниками, погребения близких, а также в исключительных случаях, важность которых определит Министерство госбезопасности Республики.

Уточняется, что действие Указа не распространяется на граждан с украинской пропиской.

Кроме того, отдельно оговариваются условия для въезда на территорию ЛНР граждан, не имеющих здесь регистрации. Их проезд также будет осуществляться через внесение в список рабочей группы и по определенным причинам. Среди них учеба или лечение, уход за родственниками и похороны близкого человека, а также участие в Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса и поддержки русскоязычного населения Украины.

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