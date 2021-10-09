В ДНР требуют не сравнивать советских солдат с оккупантами

В Республике намерены защищать память о защитниках Отечества. Фото: ОД «Донецкая Республика»

В Донецкой Народной Республике запретили отождествлять роли Советского Союза и гитлеровской Германии во время войны. Соответствующие изменения внесли в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщили в Народном Совете Республики.

Как пояснил спикер парламента Владимир Бидевка, в последнее время некоторые СМИ регулярно публикуют и транслируют в эфир бездоказательные уничижительные высказывания, в которых отождествляют действия военнослужащих СССР с действиями военных нацистской Германии.

- Наша единогласная позиция заключается в том, что смешивание или отождествление действий защитников Родины и солдат-освободителей с действиями оккупантов и лиц, признанных виновными в совершении преступлений приговором Нюрнбергского трибунала, является абсолютно недопустимым, - считает он.

Сообщается, что депутаты Народного Совета внесли поправки в закон, запретив отождествлять роль СССР и оккупантов. Поправки вступят в силу со дня опубликования.

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