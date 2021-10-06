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Политика6 октября 2021 10:58

ЛНР обратилась к властям Белоруссии и Грузии с просьбой о содействии в рамках уголовного дела против Саакашвили

Экс-президента Грузии подозревают в причастности к расстрелу людей в Киеве в 2014 году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Инна Семенова сообщила, что в Белоруссии уже допрашивали людей, причастных к массовым расстрелам в Киеве. Фото: ГП ЛНР

Инна Семенова сообщила, что в Белоруссии уже допрашивали людей, причастных к массовым расстрелам в Киеве. Фото: ГП ЛНР

Генеральная прокуратура ЛНР просит грузинских и белорусских правоохранителей предоставить помощь в установлении причастности экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к расстрелу людей в 2014 году. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Генпрокуратуры ЛНР Инна Семенова.

5 октября 2021 года следователи Генпрокуратуры ЛНР возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины Саакавшвили Михаила Николаевича по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, а также убийства двух и более лиц, совершенного общеопасным способом, по предварительному сговору группой лиц по мотивам политической и идеологической вражды.

- Установлено, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов на Майдане Независимости. В результате погибли 78 гражданских людей и 13 сотрудников правопорядка, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

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