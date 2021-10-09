В ДНР при содействии Красного Креста обеспечат помощью пострадавших от войны в Донбассе

Планируется выдача непродуктовых наборов, которые включают в себя бытовые приборы и предметы обихода. Фото: ombudsmandnr.ru

В Донецкой Народной Республике граждане, проживающие в социальных центрах, получат гуманитарную помощь от аппарата Уполномоченного по правам человека Дарьи Морозовой при содействии Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена Республики.

- Планируется выдача непродуктовых гуманитарных наборов, которые включают в себя бытовые приборы и предметы обихода. Также продолжается раздача продуктовых наборов, - рассказали подробности в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что гуманитарная помощь предназначена в том числе и для граждан, потерявших свое жилье из-за войны в Донбассе, а также беженцев, которые преследуются Украиной.

- Данная помощь особо актуальна в связи с наступлением холодов, - отметили в аппарате омбудсмена.

Тем временем в Новоазовске в стационарном отделении терцентра в рамках гуманитарной помощи от МККК установили теплицу для выращивания овощей. Об этом сообщил глава района Олег Моргун в своем телеграм-канале. Теперь престарелые посетители центра смогут почувствовать себя настоящими фермерами, выращивая вкусные продукты ко столу собственными руками. Причем круглогодично.

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