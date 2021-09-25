Продукты питания и не только: В поселок Красный Партизан доставили гуманитарную помощь для малоимущих жителей

Общественники быстро отреагировали на запрос и отвезли все необходимое нуждающимся людям. Фото: ОД «Донецкая Республика»

Многодетным семьям из Ясиноватой и нуждающимся жителям поселка Красный Партизан в ДНР доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика».

Активисты рассказали, что накануне три многодетные семьи из Ясиноватой, а также пожилые люди в поселке обратились с просьбой оказать им содействие продуктами питания и бытовой химией.

- В последнее время ситуация на фронте ухудшилась, Ясиноватая и близлежащие поселки часто находятся под огнем ВСУ. Поэтому постарались оказать помощь в максимально короткие сроки, чтобы люди чувствовали поддержку и не оставались один на один с бедой, - говорят общественники.

Уточняется, что жителям передали 18 продуктовых наборов и 23 набора бытовой химии. Кроме того, волонтеры привезли с собой 6 наборов постельного белья для многодетных семей.

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