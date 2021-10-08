Погода в Донецке: 9 октября будет облачно, без осадков

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Завтра в столице Донецкой Народной Республики установится пасмурная погода - весь день небо над городом будет затянуто облаками. А вот осадков не предвидится, обещают синоптики.

Утром температура воздуха за окном составит +2…+5 градуса тепла, днем воздух прогреется до максимальных +11…+13 градусов по Цельсию.

Ветер восточный, с порывами до 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757-758 миллиметров ртутного столба.

9 октября в народе чествуют память апостола Иоанна Богослова. Предки заметили, что если в этот день выпал снег, то зима начнется ровно на Михайлов день - 21 ноября. Если идет дождь со снегом - то с середины января и до середины февраля стоит ждать сильных оттепелей. А вот если будет солнечно и тепло - то весь июль может оказаться холодным и дождливым.

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