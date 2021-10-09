Украинская армия за неделю обстреляла 9 населенных пунктов в ДНР

ВСУ продолжают нарушать мир и спокойствие жителей Донбасса. Фото: штаб «ООС»

За прошедшую неделю украинские военные нарушили режим перемирия с Донецкой Народной Республикой 14 раз. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что при обстрелах Республики киевские силовики использовали крупнокалиберное оружие.

- Противник вел огонь, применяя 122-миллиметровые артиллерийские орудия, минометы калибром 120 и 82 миллиметра, различные типы гранатометов и стрелковое оружие, - заявил Эдуард Басурин.

Сообщается, что в зону обстрелов попали окрестности 9 населенных пунктов в ДНР: Васильевка, Минеральное, Красный Партизан и Луганское на донецком, поселок шахты имени Гагарина и Доломитное на горловском, а также Саханка, Коминтерново и Ленинское на мариупольском направлениях. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, неделей ранее украинская армия нарушила режим тишины на линии соприкосновения с ДНР 20 раз. Под ее удары попали 11 населенных пунктов Республики.

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