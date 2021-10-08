В резком подорожании картофеля в ДНР обвинили спекулянтов

В Республике намерены в кратчайшие сроки разобраться с ростом цен на картофель Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В резком увеличении стоимости картофеля в Донецкой Народной Республике обвинили недобросовестных предпринимателей. Власти признают, что оптовики греют руки на ажиотаже вокруг растущих цен. Об этом на заседании Народного Совета ДНР заявила временно исполняющая обязанности министра доходов и сборов Злата Калашникова.

- При заполнении декларации цена занижается до необоснованного минимума, и составляет 6,4 рубля за килограмм картофеля. При этом таможенная декларация является первичным документом, то есть, если законодательством предусмотрена надбавка в 25 процентов, то килограмм картофеля должен стоить 8 рублей. А так как у нас упрощенная система налогообложения и нет необходимости предоставлять первичную документацию, контроль за ценой, которая доходит до конечного потребителя, мы теряем, - пояснила чиновница.

Теперь, по словам Калашниковой, когда у министерства есть на руках вся необходимая доказательная база, появится возможность разрушить преступную схему теневиков. Сейчас сбором материалов и проверкой предпринимателей занимаются правоохранители.

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