Полтысячи - не предел: За прошедшие сутки коронавирус в ДНР подтвердили у 631 жителя

Все актуальней становится проблема пневмоний, развивающихся на фоне коронавирусной инфекции Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике зарегистрирован 631 случай заражения жителей коронавирусной инфекцией. При этом из больниц выписались 283 пациента, которые ранее проходили лечение от COVID-19 и смогли выздороветь. Но эпидемия стремительно набирает обороты, о чем свидетельствует ежедневный отчет Министерства здравоохранения Республики.

- За 7 октября провели 1276 лабораторных исследований, в ходе которых выявили 591 случай заболевания и у 40 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

Все актуальней становится проблема пневмоний, развивающихся на фоне коронавирусной инфекции. Так, за минувший день медики обнаружили воспаление легких у 436 жителей, обратившихся в больницы. Из них были госпитализированы 216 человек.

С учетом всех данных, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в ДНР уже перевалило за отметку в 71 тысячу, и эта цифра только продолжает увеличиваться. При этом на учете у врачей состоят 10243 жителя ДНР, которые продолжают лечиться. 5304 человека не смогли перенести болезнь и скончались, причем 85 из них - только за последние сутки.

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