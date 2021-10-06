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Общество6 октября 2021 20:48

Шел мимо и услышал крик: В Донецке спасатель Алексей Колупаев вынес из огня 8-летнюю девочку

На месте пожара в многоэтажке Киевского района сотрудник МЧС оказался случайно
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Алексей не расценивает свой поступок, как подвиг или героизм. Фото МЧС ДНР

Алексей не расценивает свой поступок, как подвиг или героизм. Фото МЧС ДНР

Донецкие спасатели готовы прийти на помощь в любое время, рискуя собственной жизнью. История, которая произошла 4 октября в Киевском районе Донецка, тому подтверждение. О ней рассказали в пресс-службе МЧС ДНР

Волею случая в свой выходной Алексей Колупаев, пожарный-спасатель 4 ПСЧ, оказался во дворе дома, где загорелась электрощитовая. В тот день молодой человек приехал поздравить с днем рождения своих друзей. Из окна четвертого этажа он услышал крики о помощи – в подъезде был слышны хлопки и сильный запах гари.

Без раздумий Алексей вырвал входную дверь в подъезд и поднялся к наверх, откуда шел дым. Из соседних квартир парень стал оперативно эвакуировать жильцов.

- Мне сказали, что на пятом этаже в квартире может находиться маленькая девочка. Я понимал, что нужно спасать ребенка. Счет шел на секунды. Не было вообще ничего видно. Слышал только детский плач, - вспоминает Алексей.

Попасть в квартиру сразу не получилось – из-за плотного дыма невозможно было сделать даже вдох. Укрывшись капюшоном, со второй попытки молодой человек оказался внутри дымовой ловушки. На полу возле шкафа Алексей увидел 8-летнюю девочку. Он подхватил ребенка на руки и вынес на свежий воздух.

- Понимал, что если я сейчас этого не сделаю, я бы себе этого никогда не простил, - поделился спасатель.

У Алексея за плечами более 10 лет работы в пожарной охране. Свой поступок не расценивает, как подвиг или героизм.

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