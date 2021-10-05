В Республике вновь призывают юношей и девушек в вооруженные силы

Второй в истории ДНР призыв в вооруженные силы стартовал с октября и продлится до 31 декабря. ФОТО: Сайт АГ ДНР

Второй в истории ДНР призыв в вооруженные силы стартовал с октября и продлится до 31 декабря. По указу руководителя государства Дениса Пушилина, 500 юношей и девушек 1994-2003 годов рождения вступят в ряды Народной милиции.

Первый в истории Республики призыв на военную службу был объявлен 1 апреля, тогда военную форму примерили 200 новобранцев. На фронт их не отправляли, но в учениях, в том числе с применением военной техники и стрельбами, они участвовали.

Поступают новости и с украинской стороны линии соприкосновения. Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный отменил запрет на открытие артогня по позициям защитников ДНР без директивы штаба Операции объединенных сил. Теперь каждый командир сам решает, когда ему начинать обстреливать города и районы Донбасса под предлогом спасения жизни его подчиненных (такая формулировка есть в приказе Залужного).

Наш источник в военных структурах, отмечает, что фактически Украина вышла из договоренностей по прекращению огня.

- Это повышает вероятность полномасштабной войны в зимний период. Но приказа наступать у наших противников пока нет, судя по старательности, с которой в каждом интервью их генералы подчеркивают необходимость мирного разрешения конфликта на Донбассе. Просто они ждут приказа от Зеленского идти в атаку. Пока его нет, ограничиваются артиллерийскими обстрелами прифронтовой полосы и прилегающих населенных пунктов, - рассказал «Комсомолке» наш источник.

По его словам, разведка ДНР в курсе планов противника и наши военные готовы дать отпор неприятелю.

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