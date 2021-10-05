Крупным калибром: Утром украинские войска выпустили по окраинам Донецка 10 мин

Обстрел начался в 7.20 со стороны населенного пункта Первомайское. Фото: штаб «ООС»

Сегодня утром украинская армия вновь обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Под огневым ударом противника оказалось село Лозовое на донецком направлении. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел начался в 7.20 со стороны населенного пункта Первомайское. По территории Республики были выпущены 10 мин калибром 82 миллиметра, - проинформировали наблюдатели.

Информации о разрушениях и пострадавших среди мирного населения не поступало.

В представительстве также уточнили, что украинская сторона в СЦКК никак не реагирует на запросы Донецка о восстановлении режима тишины путем применения координационного механизма.

Напомним, вчера массированному обстрелу украинских силовиков подверглось село Саханка на юге Республики. В его направлении были выпущены 60 боеприпасов.

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