Крупным калибром: Утром украинские войска выпустили по окраинам Донецка 10 мин

Обстрел начался в 7.20 со стороны населенного пункта Первомайское. Фото: штаб «ООС»
Сегодня утром украинская армия вновь обстреляла территорию Донецкой Народной Республики. Под огневым ударом противника оказалось село Лозовое на донецком направлении. Об этом сообщили представители ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Обстрел начался в 7.20 со стороны населенного пункта Первомайское. По территории Республики были выпущены 10 мин калибром 82 миллиметра, - проинформировали наблюдатели.
Информации о разрушениях и пострадавших среди мирного населения не поступало.
В представительстве также уточнили, что украинская сторона в СЦКК никак не реагирует на запросы Донецка о восстановлении режима тишины путем применения координационного механизма.
Напомним, вчера массированному обстрелу украинских силовиков подверглось село Саханка на юге Республики. В его направлении были выпущены 60 боеприпасов.
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