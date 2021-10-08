После пожара в многоквартирном доме Донецка жильцы остались без крыши над головой

В тушении возгорания принимали участие 13 спасателей и 5 единиц техники. Фото: МЧС ДНР

Крупный пожар случился сегодня в Пролетарском районе Донецка, где загорелся одноэтажный многоквартирный дом, рассчитанный на двенадцать хозяев. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В результате происшествия жильцы дома в буквальном смысле слова остались без крыши над головой. По информации спасательного ведомства, огонь уничтожил кровлю здания на общей площади в 567 квадратных метров. В нежилой пристройке сгорело перекрытие на площади 42 квадратных метров, домашние вещи людей и бытовой мусор.

- Пожару был присвоен повышенный номер вызова. В тушении возгорания принимали участие 13 специалистов и 5 единиц техники, - сообщили детали случившегося в МЧС.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Акопяна.

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