В Макеевке сгорел частный дом

Огонь тушили 8 машин спецтехники и 38 сотрудников. Фото: МЧС ДНР

5 октября в Горняцком районе Макеевки на улице Академическая сгорел частный жилой дом. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- Огнем были уничтожены кровля на площади 120 кв. метров и перекрытие на площади 100 кв. метров, - говорится в сообщении.

Отмечается, что для ликвидации такого возгорания от МЧС ДНР привлекались дежурная смена службы пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, оперативный дежурный оперативно-диспетчерской службы Государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки, 8 машин спецтехники и 38 сотрудников.

К счастью, никто во время пожара не пострадал.

Всего же в ДНР за сутки было ликвидировано 22 пожара. из них два – загорание сухой растительности.

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