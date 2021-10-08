Коронавирус унес жизни 21 жителя ЛНР

Опасный вирус продолжает убивать людей Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус продолжает отбирать здоровье и жизни у жителей ЛНР. За прошедшие сутки опасная инфекция стала причиной смерти еще нескольких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Республики.

- Зарегистрирован 21 летальный случай, - отчитались медики.

И добавили - с начала пандемии в Луганской Народной Республике выявили 14574 случая заражения жителей, из которых уже прошли курс лечения и полностью выздоровели 10807 человек.

За весь период от коронавируса в ЛНР скончались 1563 человека.

При этом в Минздраве отметили, что жители Республики стали активнее вакцинироваться от COVID-19, и связывают это с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Был период некоторого спада, однако сейчас все снова включились в процесс вакцинации. С ростом заболеваемости люди проявляют гражданскую позицию и активность. Это нужно, чтобы не заболеть, либо в случае заболевания клиническая картина проходит более мягко. Мы можем эффективнее лечить больных, и они выздоравливают быстрее, - пояснил главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

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