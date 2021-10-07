8 октября в Донецке будет небольшая облачность, +13 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Донецке и Донецкой Народной Республике 8 октября будет немного облачно. Без осадков.

По прогнозу синоптиков МЧС, температура воздуха будет колебаться от +11 до +13 градусов.

В этот день отмечается Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Наши предки приметили, если на Сергия первый снег выпадет, то зима установится на Михайла (21 ноября). А если хорошая погода в этот день, то стоять ей целых три недели.

По прогнозам синоптиков, 9 октября в Донецке и ДНР будет облачно с прояснениями, немного похолодает.

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