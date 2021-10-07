Коронавирус в ДНР, последние новости на 7 октября 2021 года: За все время от Covid-19 выздоровели 55 194 человека

За сутки в Республике выздоровели 463 пациента, а умерли - 70. Фото: Андрей Рыбалка

За все время коронавирус в ДНР выявили у 70 393 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- Было проведено 1 151 исследование: COVID-19 подтвержден у 466 человек, еще в 37 случаях диагноз установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, за сутки в Республике выздоровели 463 пациента, умерли - 70.

На сегодня продолжают лечение от коронавируса 9980 человек, выздоровели - 55 194, не побороли болезнь - 5 219.

В связи с ростом заболеваемости, Министерство здравоохранения ДНР настоятельно рекомендует: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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