В ЛНР жители стали активнее вакцинироваться от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители ЛНР в связи с ростом заболеваемости коронавирусом стали активнее вакцинироваться от него. Об этом сегодня заявил главный врач Луганской республиканской клинической больницы Олег Вольман.

Каждый день в прививочном кабинете больницы вакцинируются 60-70 человек.

- Был период некоторого спада, однако сейчас все снова включились в процесс вакцинации. С ростом заболеваемости люди проявляют гражданскую позицию и активность. Это нужно, чтобы не заболеть, либо в случае заболевания клиническая картина проходит более мягко, мы можем эффективнее лечить больных, и они выздоравливают быстрее, - сказал Олег Вольман.

На сегодня в ЛНР коронавирус выявили у 14 373 человек. Для сдерживания распространения напасти власти ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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