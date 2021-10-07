Украинские вояки обменивают топливо на еду у жителей подконтрольного Киеву Донбасса. Фото: штаб ООС

Украинские военнослужащие из-за нехватки продовольствия обменивают топливо на продукты питания у жителей Мироновского. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Нам поступила информация от военнослужащих 30-й бригады, которые вынуждены покупать продукты питания за свой счет или обменивать дизельное топливо на продукты питания у местных жителей населенного пункта Мироновский, - рассказал он.

Известно, что продукты в восьмую роту не поступают уже вторую неделю.

- Командир роты поясняет это сбоем поставок продовольствия в ВСУ и отсутствием необходимого количества на складах, - добавил представитель Народной милиции.

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