ВСУ нанесли минометный удар по окраине Донецка. Фото: штаб ООС

Сегодня, 7 октября, вечером украинские военные обстреляли из минометов окрестности прифронтовой Александровки, что на западе Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Вооруженные формирования Украины вели массированный минометный огонь из подконтрольной киевским властям Марьинки, - говорится в сообщении представительства Республики в СЦКК.

Противник выпустил дюжину мин из 82-го калибра.

Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запрос «режима тишины», не задействовав координационный механизм.

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