В школы ДНР привезли из России новые учебники по русскому языку

В ДНР привезли из России новые учебники по русскому языку Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сегодня, 7 октября, две тысячи новых учебников по русскому языку для 10-11 классов были переданы в школы Донецкой Народно Республики. Об этом расскзала член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

- Мы приехали не с пустыми руками. Привезли партию новых учебников по русскому языку для 10-11 классов. Всего 2 тысячи учебников. Это - первая партия, планируется и дальше поставлять, - сообщил Герман Владимиров.

Герман Владимиров приехал в Донецк на научно-практическую конференцию «Стратегия и тактика заповедного дела в промышленных регионах», посвященную 95-летию заповедника «Хомутовская степь - Меотида». Читатели «КП» знают Владимирова как создателя Музея боевого братства России в Питере, человека, который регулярно помогает Донбассу, отправляя гуманитарный груз школам и детским домам.

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