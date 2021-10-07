Препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ: В Донбассе украинские военные установили ложные знаки минной опасности

ВСУ постоянно мешают работать миссии ОБСЕ. Фото: СММ ОБСЕ

Что только не придумывают украинские военные, чтобы помешать работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. В этот раз они установили у въезда в Золотое-3 ложные знаки минной опасности. Об этом сегодня сообщила пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

- Командованием 24-й бригады отданы указания об ограничении работы наблюдателей в местах хранения запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Для недопущения въезда патрулей СММ ОБСЕ в Золотое-3 украинские каратели установили предупредительные знаки о минной опасности на въездах и выездах из населенного пункта, - говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

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